Зеленский назвал самые проблемные вопросы "мирного соглашения" с Россией

Президент Владимир Зеленский сказал, что больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Париже в понедельник.

Зеленский сказал, что обсуждение "мирного плана", предложенного США, – "это процесс, он еще не закончился".

"Скажу откровенно, вопрос территориальный – самый сложный. Вопрос денег на восстановление – на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров, это не просто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы", – сказал президент.

"То есть я бы сказал, что это три главные темы, магистрали и в тот же момент триггеры. И здесь нужно быть очень осторожными", – добавил он.

Глава государства также поблагодарил переговорные группы Украины, добавив, что "план выглядит лучше".

Ранее в понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.