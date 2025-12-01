В Украине рассчитывают еще на 1 млрд евро для закупки оружия США через НАТО

Украина стремится до конца года получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 миллиарда евро для финансирования закупок американского оружия в рамках механизма PURL.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg сообщила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Гетьманчук назвала программу PURL, в рамках которой союзники НАТО выделяют средства для закупки американского оружия для Украины, очень эффективной.

По ее словам, с момента запуска программы этим летом она обеспечила 75% финансирования ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и 90% – для всех других систем ПВО.

Также благодаря PURL Украина получила артиллерийские снаряды увеличенной дальности, которые позволяют Украине достигать зоны поражения дронов на поле боя.

"Мы будем чрезвычайно благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование через PURL", – сказала посол.

Также Гетьманчук сказала, что для поддержки Украины европейские государства должны "немедленно согласовать репарационный заем", который будет предоставляться за счет замороженных российских активов.

"Европейцы могут сделать гораздо больше, чем просто составить собственный план", – сказала она.

Нидерланды выделят дополнительные 250 миллионов евро на закупку американского оборудования, включая системы противовоздушной обороны и истребители F-16, заявил в понедельник нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

В ноябре страны Северной Европы и Балтии, входящие в НАТО, заявили, что профинансируют пятый пакет помощи в размере $500 млн.

*Исправлен четвертый абзац, где некорректно указывалось, что средства были потрачены на системы ПВО, а не на ракеты-перехватчики к ним. Приносим извинения за ошибку.