Президент Латвії не бачить бажання Росії досягти компромісу про завершення війни

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс поки не бачить, щоб Росія прагнула досягти компромісу щодо закінчення війни в Україні.

Це випливає зі слів президента в ефірі програми Krustpunktā Латвійського радіо, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Коментуючи розмови про можливу мирну угоду, президент зазначив, що кожен – і в Україні, і в Латвії – хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше, однак це не повинно бути миром за будь-яку ціну. За його оцінкою, у такому разі це буде лише перепочинок і підготовка до продовження бойових дій.

"Поки що я досить обережно ставлюся до таких перспектив, але подивимося, як розвиватиметься ситуація. Дипломатична активність зараз дуже динамічна", – сказав Ринкевичс.

Він зазначив, що експерти зовнішньої політики в Латвії, в регіоні Північної Європи і Балтії, в Європейському Союзі (ЄС), а також більшість лідерів країн – членів НАТО одностайні в тому, що необхідно дотримуватися трьох принципів. Перший – територіальна цілісність України, інакше агресор буде винагороджений.

За словами президента, другий принцип – суверенітет, і Росія не повинна мати право вето щодо членства України в міжнародних організаціях, чи то ЄС, чи то НАТО. Третій аспект – питання безпеки, наприклад, чисельність української армії.

Ринкевичс зазначив, що нинішня редакція пропонованого плану недоступна публічно, проте він знає, що в ньому є суттєві поліпшення. Він скептично ставиться до того, що це буде прийнятно для Росії, оскільки вона все ще вірить у перемогу на полі бою. Президент додав, що сам він не вірить у таку перемогу Росії, однак ціна, яку платить український народ, величезна.

"Йдеться про ціну і про те, чи можна заплатити високу ціну за перемир'я, яке може бути перервано. Багато хто налаштований скептично з цього питання", – сказав Ринкевичс.

Говорячи про неконвенційний підхід США до досягнення миру в Україні, президент визнав, що США хочуть рухатися вперед, але "диявол криється в деталях". На його думку, якщо зникає будь-який із трьох згаданих елементів, виникають сумніви в тому, чи буде мир в Україні стійким і чи не виникнуть згодом ще серйозніші проблеми.

"Ми бачимо, що переговори між США та Україною складні, хороша новина – в Україні прислухаються. Очікую, що найближчі тижні і місяці принесуть складну ситуацію як на українському фронті, так і в Європі загалом. Якщо я буду неправий – буду радий, проте достатньо фактів свідчить про те, що Росія не хоче миру", – заявив Ринкевичс.

Він наголосив, що Європі необхідно і далі – і надалі – збільшувати постачання зброї Україні, а також думати про те, як підтримувати українську економіку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".