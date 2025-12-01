Президент Латвии не видит желания России достичь компромисса о завершении войны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пока не видит, чтобы Россия стремилась достичь компромисса по окончанию войны в Украине.

Это следует из слов президента в эфире программы Krustpunktā Латвийского радио, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Комментируя разговоры о возможном мирном соглашении, президент отметил, что каждый – и в Украине, и в Латвии – хотел бы, чтобы война закончилась как можно быстрее, однако это не должно быть миром любой ценой. По его оценке, в таком случае это будет лишь передышка и подготовка к продолжению боевых действий.

"Пока что я достаточно осторожно отношусь к таким перспективам, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дипломатическая активность сейчас очень динамична", – сказал Ринкевичс.

Он отметил, что эксперты внешней политики в Латвии, в регионе Северной Европы и Балтии, в Европейском Союзе (ЕС), а также большинство лидеров стран – членов НАТО единодушны в том, что необходимо придерживаться трех принципов. Первый – территориальная целостность Украины, иначе агрессор будет вознагражден.

По словам президента, второй принцип – суверенитет, и Россия не должна иметь право вето относительно членства Украины в международных организациях, будь то ЕС или НАТО. Третий аспект – вопросы безопасности, например, численность украинской армии.

Ринкевичс отметил, что нынешняя редакция предлагаемого плана недоступна публично, однако он знает, что в нем есть существенные улучшения. Он скептически относится к тому, что это будет приемлемо для России, поскольку она все еще верит в победу на поле боя. Президент добавил, что сам он не верит в такую победу России, однако цена, которую платит украинский народ, огромная.

"Речь идет о цене и о том, можно ли заплатить высокую цену за перемирие, которое может быть прервано. Многие настроены скептически по этому вопросу", – сказал Ринкевичс.

Говоря о неконвенциональном подходе США к достижению мира в Украине, президент признал, что США хотят двигаться вперед, но "дьявол кроется в деталях". По его мнению, если исчезает любой из трех упомянутых элементов, возникают сомнения в том, будет ли мир в Украине устойчивым и не возникнут ли впоследствии еще более серьезные проблемы.

"Мы видим, что переговоры между США и Украиной сложные, хорошая новость – в Украине прислушиваются. Ожидаю, что ближайшие недели и месяцы принесут сложную ситуацию как на украинском фронте, так и в Европе в целом. Если я буду неправ – буду рад, однако достаточно фактов свидетельствует о том, что Россия не хочет мира", – заявил Ринкевичс.

Он подчеркнул, что Европе необходимо и дальше – и в дальнейшем – увеличивать поставки оружия Украине, а также думать о том, как поддерживать украинскую экономику.

Президент Владимир Зеленский сказал, что больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины вызывают три вопроса.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на сделку".