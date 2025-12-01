Словения закрепит право на наличные деньги в конституции

Парламент Словении в понедельник официально принял поправку к конституции, которая предоставляет гражданам право использовать наличные деньги для всех транзакций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Словенские депутаты утвердили конституционную поправку о праве пользоваться наличными деньгами во втором чтении 61 голосом "за" – больше необходимых двух третей в 90-местном парламенте.

После вступления в силу принятого документа в конституции Словении появится такая формулировка: "Каждый имеет право, в соответствии с законом, использовать наличные деньги в банковских операциях и других формах законных транзакций".

Изменение инициировала в 2023 году неправительственная организация We Are Connected, собрав более 56 тысяч подписей для гарантирования права использовать банкноты и монеты как способ защиты частной жизни граждан.

Организация утверждала, что введение цифровых денег и отмена наличных денег "будет означать конец свободы для людей, а также откроет путь к полному контролю и мониторингу людей".

Ранее право на использование наличных денег в своих конституциях закрепили Венгрия и Словакия.

Норвежский парламент в 2024 году одобрил изменения в закон, которые закрепили за гражданами страны право использовать наличные деньги для оплаты товаров и услуг.