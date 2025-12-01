Внешнеполитическая служба ЕС вызвала главу дипмиссии Беларуси из-за гибридных атак

Европейский Союз в понедельник призвал Минск прекратить гибридные атаки против стран ЕС и освободить авиаперевозчиков ЕС, задержанных на белорусской стороне.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сегодня Европейская служба внешних действий вызвала представителя Беларуси в Брюсселе и призвала прекратить гибридные атаки против стран ЕС и принять немедленные меры для надлежащего контроля над своей территорией и воздушным пространством, а также немедленно освободить перевозчиков ЕС и их активы, незаконно задержанные на белорусской стороне", – сказала Кристина Беликова в комментарии, распространенном среди СМИ.

"Литва приветствует этот демарш и отмечает, что готова принять все меры для защиты интересов своих граждан и компаний", – добавила она.

С октября этого года воздушное пространство над аэропортами Вильнюса и Каунаса было ограничено более десяти раз из-за контрабандных воздушных шаров.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.