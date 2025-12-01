В Германии из гражданского грузовика украли 20 тысяч боеприпасов Бундесвера

Неизвестные лица похитили примерно 20 000 боеприпасов немецких вооруженных сил из гражданского грузовика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Министерство обороны в Берлине подтвердило изданию, что водитель гражданской транспортной компании, нанятой вооруженными силами для перевозки боеприпасов, 24 ноября вечером оставил свой грузовик, загруженный боеприпасами немецких вооруженных сил, на незащищенной стоянке в индустриальном парке вблизи Бурга, недалеко от Магдебурга.

Предварительное расследование показывает, что неизвестные лица ночью открыли грузовой отсек грузовика и похитили несколько ящиков с боеприпасами, принадлежавшими армии. Кража была обнаружена лишь на следующий день, когда водитель прибыл, чтобы доставить груз в соседние казармы. Солдаты, которые там дислоцировались, быстро заметили вмешательство в грузовой отсек и проверили транспортные накладные.

Убытки значительны: по предварительным оценкам, было похищено примерно 10 000 патронов к пистолетам, 9900 патронов к автоматам и так называемые дымовые гранаты. В отличие от патронов к пистолетам, патроны к автоматам не являются боевыми. Однако министерство назвало это серьезным инцидентом, угрожающим безопасности. "Мы очень серьезно относимся к краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть в неправильные руки", – заявил представитель министерства.

По мнению министерства, гражданская транспортная компания проигнорировала правила безопасности при транспортировке чувствительных боеприпасов. Соответствующий контракт предусматривает, что транспортная компания должна обеспечить безопасность груза Бундесвера. Обычно на каждый маршрут назначают двух водителей, один из которых должен постоянно следить за транспортным средством, даже во время остановок.

Во время поездки на прошлой неделе эти правила, очевидно, не соблюдались. По предварительным данным расследования, остановка во вторник ночью не была запланированной; водитель, очевидно, спонтанно решил переночевать в отеле. В это время груз на его грузовике оставался без присмотра.

Немецкие вооруженные силы сейчас вместе с местной полицией расследуют, кто может стоять за кражей боеприпасов. Источники в Бундесвере заявили, что случайное ограбление является весьма маловероятным. Вместо этого они опасаются, что перевозка боеприпасов была замечена, и преступники прибегли к действиям, когда водитель сделал незапланированную остановку в Бурге.

Летом в Венгрии неизвестные лица сняли запчасти с истребителей МиГ-29 на территории военного аэропорта и скрылись незамеченными.

Ранее в Британии пропалестинские активисты повредили самолеты на военной авиабазе.