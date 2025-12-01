Нидерланды взяли на себя защиту логистического центра НАТО в восточной Польше

Нидерландские Вооруженные силы с понедельника взяли под свою охрану крупный логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, развернув 300 военнослужащих и несколько систем противовоздушной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Нидерланды обеспечивают безопасность объекта в Польше с помощью двух систем противоракетной обороны Patriot, пусковой установки NASAMS и оборудования для борьбы с дронами в рамках программы НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению Украины (NSATU).

Развертывание продлится до 1 июня 2026 года. NSATU контролирует обучение украинских войск и координирует военную поддержку, обеспечивая безопасную доставку оборудования, предоставленного членами НАТО, в Украину.

"Это один из первых случаев, когда мы одновременно разворачиваем такую комбинацию систем. Мы показываем России, что атаковать этот хаб не имеет смысла. Это усиливает безопасность Польши, Украины, НАТО и Нидерландов", – прокомментировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

О том, что Нидерланды с декабря 2025 года развернут в Польше наземные средства противовоздушной обороны, стало известно в сентябре. Нидерландские средства ПВО заменили немецкие системы Patriot.

Кроме того, в сентябре нидерландские истребители F-35 начали патрулирование в Польше.