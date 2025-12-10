Глава Мінфіну США та Свириденко поспілкувалися щодо санкцій проти нафтових компаній РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент та прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поспілкувалися щодо санкцій Мінфіну США проти нафтових компаній РФ та підтримку реформ в Україні.

Про це американський міністр написав у своїй соцмережі X, передає "Європейська правда".

Бессент, Свириденко та її команда провели розмову вранці у вівторок, 9 грудня.

Під час спілкування Бессент наголосив на відданості президента США Дональда Трампа забезпеченню тривалого миру в Україні та обговорив санкції Міністерства фінансів США щодо провідних російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснєфть".

"Я також наголосив на важливості просування реформ та антикорупційної програми в Україні", – акцентував Бессент.

Американський міністр наголосив, що лідерство Свириденко в оперативному запуску Американсько-українського фонду реконструкції "заслуговує на похвалу".

"Фонд мобілізує американські таланти, ресурси та стандарти управління для поліпшення інвестиційного середовища в Україні, одночасно гарантуючи, що ніхто, хто підтримував війну Росії, не зможе отримати вигоду від відновлення України", – додав Бессент.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Зокрема, під санкції, які набули чинності 21 листопада, потрапили "Роснєфть" та "Лукойл".

Попри відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

