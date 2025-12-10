Глава Минфина США и Свириденко обсудили санкции против нефтяных компаний РФ
Министр финансов США Скотт Бессент и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили санкции Минфина США против нефтяных компаний РФ и поддержку реформ в Украине.
Об этом американский министр написал в своей социальной сети X, передает "Европейская правда".
Бессент, Свириденко и ее команда провели беседу утром во вторник, 9 декабря.
Во время общения Бессент подчеркнул приверженность президента США Дональда Трампа обеспечению длительного мира в Украине и обсудил санкции Министерства финансов США в отношении ведущих российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".
"Я также подчеркнул важность продвижения реформ и антикоррупционной программы в Украине", – акцентировал Бессент.
Американский министр подчеркнул, что лидерство Свириденко в оперативном запуске Американско-украинского фонда реконструкции "заслуживает похвалы".
"Фонд мобилизует американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционной среды в Украине, одновременно гарантируя, что никто, кто поддерживал войну России, не сможет извлечь выгоду из восстановления Украины", – добавил Бессент.
Напомним, в конце октября США впервые за вторую каденцию Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.
В частности, под санкции, которые вступили в силу 21 ноября, попали "Роснефть" и "Лукойл".
Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".
Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.