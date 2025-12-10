У Грузії заперечили використання забороненої речовини на протестах, визнавши лише газ CS

Служба державної безпеки Грузії (SSG) підтвердила, що в грудні 2024 року поліція застосовувала проти протестувальників хімічну речовину, проте наполягає, що це був лише газ CS – поширений різновид сльозогінного газу, який офіційно використовується правоохоронцями в усьому світі.

Заява прозвучала після розслідування BBC, у якому стверджувалося, що грузинська поліція використовувала під час акцій протесту у Тбілісі хімічну речовину "каміт", яка була розроблена в часи Першої світової війни і заборонена до використання з 1930-х років через високу токсичність.

Під час брифінгу заступник голови SSG Лаша Маградзе заявив, що газ CS застосовували "відповідно до необхідності" під час протестів, зокрема у ніч з 4 на 5 грудня.

Водночас він не уточнив, які речовини могли використовуватися під час попередніх сутичок з поліцією.

Акції протесту проти розвороту уряду від євроінтеграції почалися 28 листопада. Того ж вечора багато учасників, серед них журналістка Маріам Нікурадзе (OC Media), повідомили про вплив невідомої хімічної речовини, яка спричинила сильне печіння та інші симптоми, нетипові для стандартного сльозогінного газу.

Маградзе запевнив, що Міністерство внутрішніх справ "ніколи не закуповувало каміт".

Колишній начальник управління озброєння МВС Лаша Шергелашвілі, один з ключових інформаторів BBC, заявив, що SSG "бреше".

За його словами, каміт могли випробовувати в Грузії ще у 2009 році, а також застосовувати для придушення демонстрацій у 2020 році.

У відповідь на це Маградзе заявив, що щодо Шергелашвілі ведеться розслідування за нібито участь у змові, пов’язаній з ввезенням вибухових речовин з України.

Нагадаємо, 2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цього керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC.

А грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була "певна речовина", але не "каміт".

