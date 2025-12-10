В Грузии опровергли использование запрещенного вещества на протестах, признав только газ CS

Служба государственной безопасности Грузии (SSG) подтвердила, что в декабре 2024 года полиция применяла против протестующих химическое вещество, однако настаивает, что это был только газ CS – распространенный вид слезоточивого газа, который официально используется правоохранительными органами во всем мире.

Об этом пишет SOVA, передает "Европейская правда".

Заявление прозвучало после расследования BBC, в котором утверждалось, что грузинская полиция использовала во время акций протеста в Тбилиси химическое вещество "камит", которое было разработано во время Первой мировой войны и запрещено к использованию с 1930-х годов из-за высокой токсичности.

Во время брифинга заместитель главы SSG Лаша Маградзе заявил, что газ CS применяли "в соответствии с необходимостью" во время протестов, в частности в ночь с 4 на 5 декабря.

В то же время он не уточнил, какие вещества могли использоваться во время предыдущих столкновений с полицией.

Акции протеста против разворота правительства от евроинтеграции начались 28 ноября. В тот же вечер многие участники, среди них журналистка Мариам Никурадзе (OC Media), сообщили о воздействии неизвестного химического вещества, которое вызвало сильное жжение и другие симптомы, нетипичные для стандартного слезоточивого газа.

Маградзе заверил, что Министерство внутренних дел "никогда не закупало камит".

Бывший начальник управления вооружения МВД Лаша Шергелашвили, один из ключевых информаторов BBC, заявил, что SSG "врёт".

По его словам, камит могли испытывать в Грузии еще в 2009 году, а также применять для подавления демонстраций в 2020 году.

В ответ на это Маградзе заявил, что в отношении Шергелашвили ведется расследование за якобы участие в сговоре, связанном с ввозом взрывчатых веществ из Украины.

Напомним, 2 декабря грузинское общество всколыхнула публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этого правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC.

А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было "определенное вещество", но не "камит".

