ЗМІ: посадовці США і Європи заперечили заяву Трампа про перевагу РФ на полі бою

На тлі нещодавньої заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна "програє" війну, а натомість РФ має "перевагу", деякі посадовці наголосили, що наразі немає жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які б свідчили про значні зміни на полі бою.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники телеканалу, вони не бачать жодних ознак того, що російські окупаційні війська можуть швидко виграти війну.

За даними телеканалу, оцінки описують неоднозначну картину: Росія досягла невеликих успіхів на передовій і зараз наближається до ключових українських ліній постачання, але ціною величезних втрат.

"Росіяни просуваються вперед, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", – сказав CNN український військовий посадовець.

Водночас західні посадовці визнають, що ситуація для України є важкою.

"Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження і обмежені оборонні позиції", – сказав американський високопосадовець.

При цьому міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю CNN заявила: "Правда полягає в тому, що за останній рік Росія захопила менше 1% території України. Тож, звичайно, це не перемога у війні".

"Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

При цьому на запитання, чи може він дистанціюватися від України, американський президент відповів, що це "не зовсім так".