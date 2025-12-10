СМИ: чиновники США и Европы опровергли заявление Трампа о превосходстве РФ на поле боя

На фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина "проигрывает" войну, а РФ имеет "преимущество", некоторые чиновники отметили, что пока нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, которые бы свидетельствовали о значительных изменениях на поле боя.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как отметили собеседники телеканала, они не видят никаких признаков того, что российские оккупационные войска могут быстро выиграть войну.

По данным телеканала, оценки описывают неоднозначную картину: Россия достигла небольших успехов на передовой и сейчас приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но ценой огромных потерь.

"Россияне продвигаются вперед, но это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", – сказал CNN украинский военный чиновник.

В то же время западные чиновники признают, что ситуация для Украины является тяжелой.

"Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения и ограниченных оборонительных позиций", – сказал американский чиновник.

При этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью CNN заявила: "Правда заключается в том, что за последний год Россия захватила менее 1% территории Украины. Поэтому, конечно, это не победа в войне".

"Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет покорить Украину как страну. Поэтому на поле боя они этого не достигают", – подчеркнула она.

Напомним, Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной выразил мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.

При этом на вопрос, может ли он дистанцироваться от Украины, американский президент ответил, что это "не совсем так".