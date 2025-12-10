Військова розвідка Данії: зовнішні загрози зростають через Росію

Військова розвідка Данії (FE) заявила, що країна зіштовхується з більшою кількістю зовнішніх загроз, ніж за багато років, на тлі зростаючих геополітичних конфліктів.

Заяву розвідки цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У щорічному звіті FE Росію та Китай назвали країнами, які несуть загрозу для Данії.

"Світові великі держави все більше ставлять у пріоритет власні інтереси і використовують силу для досягнення своїх цілей", – йдеться у звіті.

Розвідка Данії акцентувала: російська війна проти України особливо впливає на розвиток безпеки.

"Військова загроза з боку Росії для НАТО зростатиме, хоча наразі немає загрози прямого військового нападу на Королівство Данія", – зазначили у FE.

Також у звіті наголосили, що "виникла невизначеність щодо ролі США як гаранта європейської безпеки, що посилить готовність Росії інтенсифікувати гібридні атаки проти НАТО".

Нагадаємо, у вересні в Данії двічі протягом одного тижня біля стратегічних об’єктів країни з’являлися непоодинокі невідомі БпЛА, через них довелося закривати аеропорти Копенгагена та Ольборга. В уряді Данії вважають це гібридною атакою, що мала на меті психологічний вплив.

У листопаді аеропорт міста Ольборг на півночі Данії ненадовго закривали після повідомлення про присутність одного чи більше невідомих безпілотників.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.