Военная разведка Дании: внешние угрозы растут из-за России

Военная разведка Дании (FE) заявила, что страна сталкивается с большим количеством внешних угроз, чем за много лет, на фоне растущих геополитических конфликтов.

Заявление разведки цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В ежегодном отчете FE Россию и Китай назвали странами, которые несут угрозу для Дании.

"Мировые великие державы все больше ставят в приоритет собственные интересы и используют силу для достижения своих целей", – говорится в отчете.

Разведка Дании акцентировала: российская война против Украины особенно влияет на развитие безопасности.

"Военная угроза со стороны России для НАТО будет расти, хотя пока нет угрозы прямого военного нападения на Королевство Дания", – отметили в FE.

Также в отчете отметили, что "возникла неопределенность относительно роли США как гаранта европейской безопасности, что усилит готовность России интенсифицировать гибридные атаки против НАТО".

Напомним, в сентябре в Дании дважды в течение одной недели возле стратегических объектов страны появлялись отдельные неизвестные БпЛА, из-за них пришлось закрывать аэропорты Копенгагена и Ольборга. В правительстве Дании считают это гибридной атакой, целью которой было психологическое воздействие.

Напомним, в сентябре в Дании дважды в течение одной недели возле стратегических объектов страны появлялись отдельные неизвестные БпЛА, из-за них пришлось закрывать аэропорты Копенгагена и Ольборга. В правительстве Дании считают это гибридной атакой, целью которой было психологическое воздействие.

В ноябре аэропорт города Ольборг на севере Дании ненадолго закрывали после сообщения о присутствии одного или более неизвестных беспилотников.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО.