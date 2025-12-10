Сенатор США радить Трампу змінити посланців, бо Віткофф і Кушнер, "здається, на боці Росії"

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що президент США Дональд Трамп має замінити перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які залучені у процес врегулювання війни РФ проти України.

Про це Блюменталь заявив у коментарі "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

Сенатор висловив стурбованість через те, що Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.

"Я глибоко стурбований тим, що він (Трамп. – Ред.), здається, полишає Україну напризволяще. Змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини", – сказав Блюменталь.

Коментуючи мирні переговори, він зауважив, що вони видаються "повністю односторонніми у способі, яким їх вели посланці Трампа", через те, що Україні висувають низку умов, тоді як від Росії не передбачені жодні поступки.

"Вони (Віткофф і Кушнер. – Ред.), здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці – Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії замість того, аби бути неупередженими чи об'єктивними перемовниками. І весь "мирний план" потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу", – сказав Блюменталь.

Сенатор також прокоментував заяву Трампа про необхідність проведення виборів в Україні.

"Здається, Трамп заспокоює Путіна. А вибори – це просто ще один крок до того, що він намагається зробити Путіну. Путін не проводить виборів. Зеленському немає потреби теж", – сказав Блюменталь.

Нещодавно видання Financial Times писало, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Тим часом анонімні представники команди Трампа, на яких посилається The Wall Street Journal, запевняють, що не підштовхують Україну до укладення угоди щодо врегулювання розв’язаної РФ війни.