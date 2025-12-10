WSJ: у Трампа наполягають, що не тиснуть на Україну з метою швидко укласти "мирну угоду"

В адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають, що не підштовхують Україну до укладення угоди щодо врегулювання розв’язаної РФ війни, яку українська сторона вважає неприйнятною.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли неназвані посадовці з команди Трампа, повідомляє "Європейська правда".

В адміністрації Трампа стверджують, що мета полягає в досягненні угоди, прийнятної для обох сторін, яка забезпечить суверенітет України і захистить його в довгостроковій перспективі.

Посадовці США вказують на дні прямих переговорів між секретарем РНБО Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером як на доказ того, що Вашингтон не має наміру зраджувати Київ.

Один з американських посадовців заявив, що три основні спірні моменти включають питання про те, якими територіями Україна повинна поступитися Росії в рамках мирного плану; чи може Україна коли-небудь вступити в НАТО; і як заморожені в Європі російські активи можуть бути використані для фінансування відновлення України.

За словами співрозмовника видання, з поточного плану було вилучено положення щодо неможливості вступу України в НАТО, хоча в ньому це питання взагалі не порушується.

Обговорювані гарантії безпеки покликані відповісти на ключову стурбованість України та Європи: як забезпечити, щоб Росія не відновила війну в майбутньому і не намагалася завоювати нові частини України.

Багато європейських посадовців приватно заявляли, що для усунення розбіжностей між Росією, США та Україною з ключових питань можуть знадобитися тижні або місяці, якщо на полі бою не відбудуться серйозні зміни.

"Ми знаємо, що американці хочуть швидких результатів. З іншого боку, з огляду на складність обговорюваних питань, важко уявити, як ми можемо досягти швидких результатів", – зазначив один європейський посадовець.

Тим часом видання Financial Times писало, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час зустрічі також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".