Сенатор США советует Трампу сменить посланников, потому что Уиткофф и Кушнер, "кажется, на стороне РФ"

Американский сенатор-демократ Ричард Блументаль считает, что президент США Дональд Трамп должен заменить переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые вовлечены в процесс урегулирования войны РФ против Украины.

Об этом он заявил в комментарии "Суспільному", сообщает "Европейская правда".

Сенатор выразил обеспокоенность из-за того, что Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.

"Я глубоко обеспокоен тем, что он (Трамп. – Ред.), кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые несправедливы и неразумны, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни", – сказал Блументаль.

Комментируя мирные переговоры, он отметил, что они выглядят "полностью односторонними в способе, которым их вели посланцы Трампа", потому что Украине выдвигают ряд условий, тогда как от России не предусмотрены никакие уступки.

"Они (Уиткофф и Кушнер. – Ред.), кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники – Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России вместо того, чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь "мирный план" нужно выбросить, им нужно вернуться к начальному этапу", – сказал Блументаль.

Сенатор также прокомментировал заявление Трампа о необходимости проведения выборов в Украине.

"Кажется, Трамп успокаивает Путина. А выборы – это просто еще один шаг к тому, что он пытается сделать Путину. Путин не проводит выборов. Зеленскому тоже нет нужды", – сказал Блументаль.

Недавно издание Financial Times писало, что Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества".

Между тем анонимные представители команды Трампа, на которых ссылается The Wall Street Journal, уверяют, что не подталкивают Украину к заключению соглашения по урегулированию развязанной РФ войны.