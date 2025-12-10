В Австрии хотят запретить хиджабы для девочек до 14 лет в школах

Правящая коалиция Австрии планирует принять закон о запрете ношения хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет, несмотря на критику со стороны правозащитных организаций.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Правящая коалиция Австрии сделала борьбу с нелегальной миграцией центральным пунктом своей программы, что, по мнению критиков, подпитывает антимусульманские настроения.

На этой неделе нижняя палата парламента должна обсудить законопроект, который введет запрет на ношение хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет.

"Это не мера против религии. Это мера для защиты свободы девушек в этой стране", – заявил Янник Шетти, парламентский лидер либеральной партии Neos.

По его словам, запрет коснется до 12 тысяч детей.

Ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) назвала предложенный запрет "первым шагом", который затем следует расширить, чтобы охватить всех учеников и школьный персонал.

Исламская религиозная община Австрии, орган, официально представляющий мусульман страны, отклонил запрет как нарушающий фундаментальные права.

Как отмечается, в 2020 году Конституционный суд отменил подобный запрет для девочек в возрасте до 10 лет, поскольку он был "направлен против мусульман". Суд тогда постановил, что нарушение принципа религиозной нейтральности государства требует особого обоснования.

Теперь правительство заявляет, что пыталось избежать такого же результата.

"Пройдет ли это проверку Конституционного суда? Я не знаю. Мы сделали все, что могли", – добавил Шетти.

Глава консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер возглавил правительство Австрии в феврале 2025 года после месяцев коалиционных переговоров. В коалицию с ÖVP вошли социал-демократы (SPÖ) и либеральная партия NEOS.

Последние опросы показывают, что ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) значительно опережает коалиционные партии, имея 37% голосов – значительный рост по сравнению с результатами парламентских выборов 2024 года.