Прем’єр Грузії чекає вибачень від Британії за сюжет BBC про заборонені речовини на протестах

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе чекає вибачень від Великої Британії за "той брехливий сюжет" мовника BBC про використання грузинськими силовиками заборонених речовин під час розгону протестів.

Заяву Кобахідзе наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Грузинський прем’єр пообіцяв використати всі юридичні механізми, щоб змусити BBC перепросити.

Зокрема, за словами Кобахідзе, Грузія має намір звернутися до британського регуляторного органу, а потім – за необхідності – до судів.

"Я вважаю, що Велика Британія повинна перепросити за фальсифікацію, допущену суспільним мовником. Це перше, що Велика Британія повинна зробити, оскільки BBC – суспільний мовник, який безпосередньо фінансується з державних коштів... Ви бачили абсолютно штучну спробу створити скандал, заснований на фальсифікації", – сказав він.

Нагадаємо, 2 грудня грузинське суспільство сколихнула публікація журналістського розслідування британської телерадіокорпорації BBC про використання для розгону антиурядових протестів 2024 року заборонених хімічних речовин.

Після цього керівна партія Грузії "Грузинська мрія" заявила, що розпочинає правовий спір проти BBC.

А грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що під час розгону протестів у листопаді-грудні минулого року у водометах була "певна речовина", але не "каміт".

