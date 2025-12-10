Премьер Грузии ждет извинений от Британии за сюжет BBC о запрещенных веществах на протестах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ждет извинений от Великобритании за "тот лживый сюжет" вещателя BBC об использовании грузинскими силовиками запрещенных веществ во время разгона протестов.

Заявление Кобахидзе приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер пообещал использовать все юридические механизмы, чтобы заставить BBC извиниться.

В частности, по словам Кобахидзе, Грузия намерена обратиться в британский регуляторный орган, а затем – при необходимости – в суды.

"Я считаю, что Великобритания должна принести извинения за фальсификацию, допущенную общественным вещателем. Это первое, что Великобритания должна сделать, поскольку BBC – общественный вещатель, который напрямую финансируется из государственных средств... Вы видели абсолютно искусственную попытку создать скандал, основанный на фальсификации", – сказал он.

Напомним, 2 декабря грузинское общество всколыхнула публикация журналистского расследования британской телерадиокорпорации BBC об использовании для разгона антиправительственных протестов 2024 года запрещенных химических веществ.

После этого правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC.

А грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было "определенное вещество", но не "камит".

Читайте также материал "ЕвроПравды": "Нахимичили" до Гааги: какие последствия для властей Грузии может иметь расследование BBC.