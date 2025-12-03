Естонія планує витратити майже пів мільярда євро на системи виявлення дронів

На додаток до наявної системи спостереження Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії у співпраці з іншими силовими структурами планує найближчими роками закупити системи виявлення дронів і протидії їм на суму близько 460 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Війна між Росією та Україною показує, що дедалі важливішою стає здатність виявляти безпілотні літальні апарати і протидіяти їм і на східному кордоні Естонії, сказав заступник гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейко Коммусаар.

"Східний кордон загалом потребує покриття засобами виявлення та системами моніторингу дронів. Ми вже оголосили тендер у співпраці з Міністерством оборони, враховуючи насамперед потреби військово-повітряних сил. Обсяг тендера на наступні чотири роки становить 460 млн євро", – заявив він.

"За підсумками цього тендеру ми хочемо отримати найкраще технологічне рішення та пропозицію, що підійде нинішнім умовам і буде інноваційною з урахуванням майбутніх змін. Сподіваємося укласти договір у перші місяці наступного року", – повідомив Коммусаар.

За його словами, поставлено за мету охопити системами виявлення дронів не тільки прикордонні райони, а й усю територію Естонії.

"Подальші дії вже заплановані. І заплановані з перспективою на майбутнє, щоб в Естонії було більше таких позицій, які дали б нам змогу покрити Естонію цілком, насамперед захиститися від тих загроз, де ймовірність шкоди або загибелі людей найвища. Щоб ми могли виявляти шляхи руху дронів і відразу ж на них реагувати різними засобами і системами протидії", – пояснив Коммусаар.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

За планами, нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від завищених очікувань щодо оборонного значення цього проєкту.