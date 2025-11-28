У ЄС обговорили з оборонними компаніями засоби протидії БпЛА для "стіни від дронів"

Єврокомісія організувала велику дискусію з компаніями оборонно-промислового комплексу щодо засобів у сфері безпілотних технологій, є одним з кроків до реалізації проєкту "стіна дронів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що подію організувала Єврокомісія і це перший "круглий стіл" з оборонними компаніями щодо рішень у сфері безпілотних технологій, які може застосувати Європа для свого захисту.

Єврокомісар назвав це "історичною подією".

United we are strong!



Proud to participate in the historic event, organised by @EU_Commission – the first ever Defence Industry Roundtable on European drone/counter-drone solutions



Grateful to 🇪🇺 & 🇺🇦 primes, start-up’s and mid caps, who took active part in the Roundtable



1/2 pic.twitter.com/xnwKcGnppp – Andrius Kubilius (@KubiliusA) November 28, 2025

"Європейські промислові та науково-дослідницькі спроможності у поєднанні з українськими інноваціями, випробуваними у бою – це формула до успіху проєкту ЄС "Ініціатива з захисту від безпілотників", – зазначив Кубілюс.

Нагадаємо, Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

За планами, нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від завищених очікувань щодо оборонного значення цього проєкту.

Європейське космічне агентство отримало рекордний трирічний бюджет у розмірі 22,1 млрд євро та збільшені повноваження – до них включили розробки для оборонних цілей.