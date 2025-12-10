Латвия в 2026-м инвестирует 250 млн евро в развитие ПВО и беспилотников

Латвия в 2026 году планирует направить более 200 млн евро на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на пресс-конференции, передает Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Спрудс заявил, что в следующем году на укрепление противовоздушной обороны будет выделено 200,54 млн евро, а еще 50 млн евро будет инвестировано в беспилотные летательные аппараты.

"Эти инвестиции подтверждают стремление Латвии значительно повысить устойчивость и способность страны к реагированию, одновременно способствуя укреплению общей европейской безопасности", – отметил он.

Глава Минобороны Латвии отметил, что технологии акустического обнаружения беспилотников и интеграция новых систем наблюдения значительно расширяют возможности страны выявлять и быстро реагировать на потенциальные угрозы, а также являются важными шагами в создании "стены дронов".

"Мы целенаправленно укрепляем воздушную оборону Латвии, развивая возможности обнаружения и противодействия, инвестируя в современные технологии и сотрудничая с местной промышленностью. Наша внешняя граница является также границей Европейского Союза и НАТО, и ее безопасность является общей ответственностью. Поэтому на европейском уровне я выступаю за увеличение финансирования воздушной обороны и возможностей беспилотников, подчеркивая, что это одно из важнейших европейских действий в ближайшие годы", – добавил Спрудс.

В конце ноября Еврокомиссия организовала большую дискуссию с компаниями оборонно-промышленного комплекса по средствам в сфере беспилотных технологий, что является одним из шагов к реализации проекта "стена дронов".

В начале декабря писали, что дополнительно к имеющейся системе наблюдения Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в сотрудничестве с другими силовыми структурами планирует в ближайшие годы закупить системы обнаружения дронов и противодействия им на сумму около 460 млн евро.