Польща хоче продавати союзникам більше озброєння, яке пройшло випробування в Україні

Найбільший оборонний холдинг Польщі, Polska Grupa Zbrojeniowa SA, прагне збільшити продажі європейським союзникам і посилити співпрацю з такими гігантами, як Rheinmetall AG, Thales SA і BAE Systems Plc.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Адам Лешкевич.

За його словами, компанія планує отримати більше іноземних контрактів на своє обладнання, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці, які пройшли бойові випробування в Україні.

Лешкевич також бачить можливості для компанії розширити клієнтську базу за межі польської армії, продаючи обладнання подвійного призначення приватному сектору.

Польські оборонні підрядники значною мірою відчували труднощі із задоволенням попиту з боку свого уряду, оскільки з 2022 року країна подвоїла свій оборонний бюджет до майже 5% від ВВП.

Європейська програма SAFE з озброєння на суму 150 млрд євро повинна змінити цю ситуацію, особливо з урахуванням того, що план "явно віддає перевагу" фінансуванню проєктів, заснованих на загальноєвропейській співпраці, сказав Лешкевич.

За його словами, така схема може допомогти PGZ придбати ноу-хау, беручи участь у нових транскордонних проєктах.

Співпраця між європейськими оборонними компаніями "відсутня протягом багатьох, багатьох років", сказав Лешкевич.

"Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб чогось навчитися, або для закупівлі, або для спільного виробництва продукції на основі нових технологій", – додав він.

PGZ прагне підвищити свій міжнародний авторитет у той час, коли Польща стане найбільшим бенефіціаром програми SAFE.

Компанія PGZ хоче збільшити свій бюджет на дослідження і розробки і прагне налагодити більше партнерських відносин з європейськими колегами, сказав Лешкевич.

Тим часом раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Читайте також: Новий план дій для Європи: що має врахувати ЄС для посилення допомоги Україні