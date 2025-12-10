Польша хочет продавать союзникам больше вооружения, которое прошло испытания в Украине

Крупнейший оборонный холдинг Польши, Polska Grupa Zbrojeniowa SA, стремится увеличить продажи европейским союзникам и усилить сотрудничество с такими гигантами, как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор компании Адам Лешкевич.

По его словам, компания планирует получить больше иностранных контрактов на свое оборудование, включая переносные зенитно-ракетные комплексы и гаубицы, которые прошли боевые испытания в Украине.

Лешкевич также видит возможности для компании расширить клиентскую базу за пределы польской армии, продавая оборудование двойного назначения частному сектору.

Польские оборонные подрядчики в значительной степени испытывали трудности с удовлетворением спроса со стороны своего правительства, поскольку с 2022 года страна удвоила свой оборонный бюджет до почти 5% от ВВП.

Европейская программа SAFE по вооружению на сумму 150 млрд евро должна изменить эту ситуацию, особенно с учетом того, что план "явно отдает предпочтение" финансированию проектов, основанных на общеевропейском сотрудничестве, сказал Лешкевич.

По его словам, такая схема может помочь PGZ приобрести ноу-хау, участвуя в новых трансграничных проектах.

Сотрудничество между европейскими оборонными компаниями "отсутствует на протяжении многих, многих лет", сказал Лешкевич.

"Сегодня мы ищем партнеров, чтобы чему-то научиться, или для закупок, или для совместного производства продукции на основе новых технологий", – добавил он.

PGZ стремится повысить свой международный авторитет в то время, когда Польша станет крупнейшим бенефициаром программы SAFE.

Компания PGZ хочет увеличить свой бюджет на исследования и разработки и стремится наладить больше партнерских отношений с европейскими коллегами, сказал Лешкевич.

Между тем ранее стало известно, что Польша обсуждает с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

