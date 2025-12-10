Премьеры Дании и Британии призвали к реформе Европейской конвенции по правам человека

Глава правительства Великобритании Кир Стармер и премьер Дании Метте Фредериксен призвали европейских лидеров реформировать нормы по защите прав человека, чтобы облегчить депортацию нелегальных мигрантов накануне переговоров о возможном пересмотре Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", они написали в колонке для The Guardian.

Британское правительство уже объявило о планах ограничить право просителей убежища использовать положения ЕКПЧ о "праве на семейную жизнь" для избежания депортации из Великобритании.

Сейчас Стармер и Фредерриксен призывают другие страны-участницы ЕКПЧ изменить правила, чтобы облегчить борьбу с незаконным ввозом людей.

Британская оппозиция призвала к полному выходу из ЕКПЧ. Но Стармер вместо этого призывает реформировать конвенцию, чтобы противостоять вызовам, связанным с массовой миграцией.

В статье для The Guardian Стармер и Фредериксен утверждают, что для победы над "силами ненависти и раздора", которые, по их словам, набирают силу в Европе, необходимы срочные реформы конвенции.

"На этой неделе европейские министры, в частности из Великобритании и Дании, встретятся в Страсбурге, чтобы настаивать на модернизации толкования Европейской конвенции по правам человека... Европа уже сталкивалась с большими испытаниями раньше, и мы преодолели их, действуя вместе. Теперь мы должны сделать это снова. Иначе силы, которые стремятся нас разделить, усилятся", – написали Стармер и Фредериксен, имея в виду популистов.

Критики говорят, что ЕСПЧ препятствует выдворению большего количества нелегальных мигрантов, тогда как сторонники считают, что утверждения о роли ЕСПЧ в делах о миграции являются преувеличенными.

Ожидается, что переговоры в Страсбурге охватят сложные вопросы, включая борьбу с незаконным ввозом мигрантов и создание "центров возвращения".

Напомним, в январском решении ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу.

ЕСПЧ также обязал Венгрию выплатить 40 тысяч евро из-за смерти беженца из Сирии.