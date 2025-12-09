Трамп: задовго до Путіна було ясно, що Україна не приєднається до НАТО

Президент США Дональд Трамп стверджує, що "завжди було розуміння" того, що Україна "ніколи не приєднається до НАТО".

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як заявляє Трамп, розуміння того, що Україна ніколи не стане членом Північноатлантичного альянсу були "ще задовго" до правління господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Завжди було розуміння, що Україна не вступить в НАТО. Задовго до Путіна було зрозуміло, що Україна не вступить до НАТО. А тепер вони наполягають. Знаєте, коли Зеленський вперше приїхав і вперше зустрівся з Путіним, він сказав, що хоче двох речей: "Я хочу повернути Крим, і ми станемо членом НАТО". Він сказав це не дуже ввічливо", – розповів американський президент.

При цьому невідомо, яку саме зустріч Зеленського з Путіним Трамп має на увазі. Єдиний раз, коли український президент особисто зустрічався з кремлівським правителем був у Парижі в 2019 році. При цьому Трампа на тій зустрічі не було, а про членство України в НАТО тоді не йшлося.

Далі в інтерв’ю Трамп назвав українського президента "чудовим продавцем".

"Він змусив нечесного Джо Байдена дати йому 350 мільярдів доларів. І подивіться, що це йому дало. Близько 25 відсотків його країни зникло", – сказав американський президент.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО. Згодом цю позицію підтримав Трамп.

Водночас джерела "Європейської правди" у НАТО підтверджували незворотність членства України в Альянсі.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга наполягав, що Україна не прийме вимогу Росії про невступ нашої держави до НАТО.