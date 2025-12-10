В Кремле выразили удовлетворение последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в частности, о преимуществе РФ на поле боя в Украине, а также о невозможности членства Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует AFP.

Песков сказал журналистам, что последние заявления Трампа были "очень важными" и в целом они совпадают с видением российской стороны.

"Во многом, по вопросу членства в НАТО, по вопросу территорий, по вопросу того, как Украина теряет территории, это соответствует нашему пониманию", – отметил он.

Напомним, Трамп в контексте его попыток урегулировать войну между РФ и Украиной высказал мнение, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции.

Неофициально американские и европейские чиновники в ответ на эти заявления отметили, что пока нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, которые бы свидетельствовали о значительных изменениях на поле боя.

Кроме того, Трамп сказал, что "всегда было понимание" того, что Украина "никогда не присоединится к НАТО".