FT: ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів

Країни ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана на найближчому саміті ЄС.

Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами офіційних осіб, знайомих з цими планами, поспішні зусилля з ухвалення законодавства, яке передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій, спрямовані на те, щоб захистити вплив Брюсселя в мирних переговорах щодо війни в Україні, які веде США.

Дипломати, які займаються цим законодавством, бачать перевагу в тому, щоб найближчими днями швидко відокремити спірне питання про заморожування активів від дискусії про надання Києву позики з використанням російських активів.

При цьому у публікації зазначено, що Угорщина й інші країни ЄС, ймовірно, будуть незадоволені подібним рішенням.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала використовувати 210 млрд євро іноземних активів Росії для фінансування кредиту Києву, спочатку на суму 90 млрд євро, який буде виплачений протягом наступних двох років.

Для того щоб схема кредитування запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, які можуть бути продовжені тільки за одностайної згоди всіх 27 країн ЄС.

Угорщина виступає проти будь-якої подальшої допомоги Києву і регулярно погрожує накласти вето на продовження санкцій.

Посадовці ЄС побоюються, що Орбан виконає свою погрозу, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти Росії.

Щоб обійти ризик зняття санкцій, Єврокомісія запропонувала використовувати надзвичайні повноваження, які використовуються для боротьби з економічними кризами, щоб накласти санкції на активи на невизначений термін. Прийняте відповідно до статті 122 договорів ЄС, воно може бути схвалено більшістю країн ЄС, що дозволить обійти потенційні вето.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії. Нещодавно президентка ЄК зустрілася із прем’єром Бельгії та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом задля обговорення росактивів.

Зауважимо також, що альтернативу "репараційній позиці" заблокувала Угорщина.