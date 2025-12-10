СМИ: послы ЕС согласовали новые санкции против России

Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали введение новых санкций против России.

Об этом сообщил в соцсети Х редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, ЕС применит ограничения в отношении девяти человек и компаний, которые способствуют российскому "теневому флоту".

Кроме того, в "черный список" будет внесено еще 43 судна "теневого флота" России.

Также послы согласились применить санкции к 12 лицам и двум организациям, которые, как считают, дестабилизируют ЕС. Среди них – офицеры российской военной разведки, члены клуба "Валдай" и граждане США, Франции и Швейцарии, которые работают на Россию.

Напомним, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

Кроме того, по данным FT, Евросоюз спешит принять специальный закон о бессрочной блокировке росактивов.