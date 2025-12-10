У Польщі кажуть, що працюють над датою візиту Зеленського до Варшави

У Польщі заявляють, що наразі пропрацьовують дату потенційного візиту українського президента Володимира Зеленського до Варшави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, якого цитує RMF24.

Як зазначив Пшидач, Варшава веде переговори з Києвом щодо можливого візиту українського президента до Польщі.

"Ми підтримуємо контакт з українською стороною, я навіть розмовляв з ними вчора. Ми працюємо над датою цієї зустрічі та потенційними домовленостями", – повідомив він.

Глава президентського Бюро міжнародної політики повідомив, що якщо зустріч президентів відбудеться, то вона буде організована у Варшаві.

Він також зазначив, що на порядку денному можливої зустрічі будуть політика безпеки (обговорення мирних домовленостей) та двосторонні питання, які є "дуже важливими" для поляків, тобто історична та економічна тематика.

Як відомо, Зеленський заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з польським президентом Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

У відповідь Пшидач висловив задоволення, що польсько-українські відносини є важливими для президента України.