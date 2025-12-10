В Польше говорят, что работают над датой визита Зеленского в Варшаву

В Польше заявляют, что сейчас прорабатывают дату потенциального визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, которого цитирует RMF24.

Как отметил Пшидач, Варшава ведет переговоры с Киевом относительно возможного визита украинского президента в Польшу.

"Мы поддерживаем контакт с украинской стороной, я даже разговаривал с ними вчера. Мы работаем над датой этой встречи и потенциальными договоренностями", – сообщил он.

Глава президентского Бюро международной политики сообщил, что если встреча президентов состоится, то она будет организована в Варшаве.

Он также отметил, что на повестке дня возможной встречи будут политика безопасности (обсуждение мирных договоренностей) и двусторонние вопросы, которые являются "очень важными" для поляков, то есть историческая и экономическая тематика.

Как известно, Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.

В ответ Пшидач выразил удовлетворение, что польско-украинские отношения важны для президента Украины.