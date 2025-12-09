У Навроцького відповіли на заяву Зеленського про готовність приїхати до Польщі

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про готовність приїхати до Варшави, висловив задоволення, що польсько-українські відносини є важливими для нього.

Про це Пшидач написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник команди президента Кароля Навроцького, наразі дата потенційної зустрічі двох лідерів опрацьовується.

"Ми раді, що відносини з Польщею важливі для президента України. Для нас також важливі добросусідські відносини з Україною, засновані на взаємній повазі. Ми працюємо над датою зустрічі президентів у Варшаві в рамках відкритих і активних дипломатичних контактів", – наголосив Пшидач.

Як відомо, Зеленський заявив, що готовий приїхати на першу зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

Нагадаємо, у вересні й жовтні від української сторони лунали сигнали, що українська сторона готує зустріч президентів і вона може відбутись у найближчі тижні – проте далі нічого не відбулося.

Наприкінці жовтня Пшидач говорив, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі з Навроцьким.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького.