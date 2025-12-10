Єврокомісарка Кос відвідує Україну з дводенним візитом

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у середу і четвер перебуватиме з візитом Україні, в ході якого обговорюватиме вступ країни до Євросоюзу з державами-членами на неформальній зустрічі міністрів ЄС, яка відбудеться у Львові 11 грудня.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

10 грудня вранці Марта Кос разом із заступницею міністра енергетики Ольгою Юхимчук відвідала теплову електростанцію, яка неодноразово піддавалась російським ударам.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, зараз ця ТЕС відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України.

Після цього Кос разом із віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віцеспікером ВР Олександром Корнієнком зустрінеться з представниками українського громадянського суспільства, щоб обговорити політику розширення ЄС та роль громадських активістів у підтримці реформ.

Потім єврокомісарка проведе окрему зустріч з Качкою, яка буде присвячена реформам, необхідним для вступу України до ЄС.

11 грудня Кос візьме участь у церемонії пам'яті загиблих захисників, а потім виступить із заявою для преси.

Потім вона приєднається до неформальної Ради з загальних питань у Львові. Разом із Качкою та міністром з європейських справ Данії Марі Бьєрре, яка представляє головування, вона візьме участь в обговореннях ходу переговорів про приєднання.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах вважає, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має шанси вступити до ЄС раніше 2030 року.

Читайте також: Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва