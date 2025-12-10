Еврокомиссар Кос посещает Украину с двухдневным визитом

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в среду и четверг будет находиться с визитом в Украине, в ходе которого будет обсуждать вступление страны в Евросоюз с государствами-членами на неформальной встрече министров ЕС, которая состоится во Львове 11 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

10 декабря утром Марта Кос вместе с заместителем министра энергетики Ольгой Юхимчук посетила тепловую электростанцию, которая неоднократно подвергалась российским ударам.

Согласно сообщению Еврокомиссии, сейчас эта ТЭС восстанавливается при поддержке Фонда энергетической поддержки Украины.

После этого Кос вместе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и вице-спикером ВР Александром Корниенко встретится с представителями украинского гражданского общества, чтобы обсудить политику расширения ЕС и роль общественных активистов в поддержке реформ.

Затем еврокомиссар проведет отдельную встречу с Качкой, которая будет посвящена реформам, необходимым для вступления Украины в ЕС.

11 декабря Кос примет участие в церемонии памяти погибших защитников, а затем выступит с заявлением для прессы.

Затем она присоединится к неформальному Совету по общим вопросам во Львове. Вместе с Качкой и министром по европейским делам Дании Мари Бьерре, которая представляет председательство Совета, она примет участие в обсуждениях хода переговоров о присоединении.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах считает, что у Киева есть шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шансы вступить в ЕС раньше 2030 года.

