На низці КПП з Румунією запрацювала нова цифрова система в’їзду в ЄС

З 10 грудня у кількох пунктах пропуску на румунському кордоні почала працювати нова цифрова система в’їзду до ЄС та виїзду з нього (EES).

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Як зазначили, у "Дяківцях – Раковці", "Красноїльську – Вікову де Сус" та "Дяковому – Халмеу" вже вносять установчі та біометричні дані. КПП "Порубне – Сірет" приєднається до системи 9 січня 2026 року.

У "Солотвино – Сігету-Мармацієй" система працює з 12 жовтня. Решту пунктів пропуску Румунії приєднають до EES з 10 березня 2026-го року.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків).

Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.

У листопаді в Держприкордонслужбі повідомили, що усі пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною приєднали до нової системи в’їзду ЄС.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

