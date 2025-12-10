На ряде КПП с Румынией заработала новая цифровая система въезда в ЕС

С 10 декабря в нескольких пунктах пропуска на румынской границе начала работать новая цифровая система въезда в ЕС и выезда из него (EES).

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Как отметили, в "Дяковцах – Раковцах", "Красноильске – Викове де Сус" и "Дяково – Халмеу" уже вносят учредительные и биометрические данные. КПП "Порубное – Сирет" присоединится к системе 9 января 2026 года.

В "Солотвино – Сигету-Мармацией" система работает с 12 октября. Остальные пункты пропуска Румынии присоединят к EES с 10 марта 2026 года.

Процедура включает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет – без отпечатков).

Во время первого пересечения создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.

Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.

В ноябре в Госпогранслужбе сообщили, что все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией присоединили к новой системе въезда в ЕС.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно развертывают ее в течение шестимесячного переходного периода.

