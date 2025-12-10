Найвідоміший фігурант справи про плани держперевороту в Німеччині каже, що "нічого не знав"

Один з ключових підозрюваних у справі про підготовку перевороту у Німеччині, Генріх XIII князь Ройс з німецького дворянського роду, на суді заперечує участь у планах перевороту.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

На судовому засіданні Ройс стверджує, що сам ніколи не брав участі у плануванні перевороту і не знав про якісь плани штурму Рейхстагу, а якби знав – виступив би проти таких методів.

Водночас він сказав, що вірив в існування "таємної військової організації", якогось "Альянсу", та був переконаний, що вона збирається втрутитися у політичне життя країни та "змінити правовий лад".

Нагадаємо, у Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з ймовірною змовою "рейхсбюргерів" для насильницького повалення уряду, викритою наприкінці 2022 року.

Найвідомішим обвинуваченим є Генріх XIII князь Ройс – нащадок німецького дворянства, який, за планами групи, нібито мав очолити майбутню державу.

У січні 2025 року Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.