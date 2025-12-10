Самый известный фигурант дела о попытке госпереворота в Германии говорит, что "ничего не знал"

Один из ключевых подозреваемых по делу о подготовке переворота в Германии, Генрих XIII князь Ройс из немецкого дворянского рода, на суде отрицает участие в планах переворота.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

На судебном заседании Ройс утверждает, что сам никогда не участвовал в планировании переворота и не знал о каких-то планах штурма Рейхстага, а если бы знал – выступил бы против таких методов.

В то же время он сказал, что верил в существование "тайной военной организации", некоего "Альянса", и был убежден, что она собирается вмешаться в политическую жизнь страны и "изменить правовой порядок".

Напомним, в Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с вероятным заговором "рейхсбюргеров" для насильственного свержения правительства, разоблаченным в конце 2022 года.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства, который, по планам группы, якобы должен был возглавить будущее государство.

В январе 2025 года Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.