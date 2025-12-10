Премʼєр Британії не погодився з Трампом: "Європа єдина довкола України"

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер під час години запитань до уряду в парламенті відреагував на критику Європи з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Раніше цього тижня президент США сказав, що Європа – це група держав, що "занепадають" і якими керують "слабкі" лідери, а також розкритикував континент за нездатність покласти край війні Росії проти України.

Британський прем'єр-міністр відкинув критику Трампа і сказав, що європейські країни мають цінності, які варто захищати.

"Я бачу сильну Європу, єдину довкола України і об'єднану довкола наших давніх цінностей свободи і демократії. Я завжди буду відстоювати ці цінності і ці свободи", – сказав Стармер.

Раніше Папа Римський Лев XIV сказав, що вбачає у словах Дональда Трампа спробу розʼєднати союз США та Європи.

За даними ЗМІ, європейські посадовці побоюються, що президент США може настільки втратити терпіння через відсутність прогресу у врегулюванні між Україною і РФ, що взагалі може відмовитись від цих зусиль, звинувативши у провалі Україну і Європу.