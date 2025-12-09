Папа Римський бачить у заявах Трампа спробу розʼєднати союз США і Європи

Папа Римський Лев XIV у вівторок критично оцінив останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Понтифік згадав про останні слова Трампа, відповідаючи на питання про те, наскільки запропонований США "мирний план" є справедливим для України.

"На жаль, я вважаю, що деякі частини цього плану, які я бачив, суттєво змінюють те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами", – сказав Папа Римський.

"Зауваження про Європу, висловлені також у недавніх інтерв'ю, на мою думку, є спробою роз'єднати те, що... має бути дуже важливим союзом сьогодні і в майбутньому", – додав він.

Папа Римський сказав, що адміністрація Трампа має право на власне бачення Європи і відносин із нею, але є багато людей, зокрема і у США, які "вважають інакше".

Коментарі Лева XIV пролунали після його сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським в Італії.

