Премьер Британии не согласился с Трампом: "Европа едина вокруг Украины"

Британский премьер-министр Кир Стармер во время часа вопросов к правительству в парламенте отреагировал на критику Европы со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ранее на этой неделе президент США сказал, что Европа – это группа государств, которые "приходят в упадок" и которыми управляют "слабые" лидеры, а также раскритиковал континент за неспособность положить конец войне России против Украины.

Британский премьер-министр отверг критику Трампа и сказал, что европейские страны имеют ценности, которые стоит защищать.

"Я вижу сильную Европу, единую вокруг Украины и объединенную вокруг наших давних ценностей свободы и демократии. Я всегда буду отстаивать эти ценности и эти свободы", – сказал Стармер.

Ранее Папа Римский Лев XIV сказал, что видит в словах Дональда Трампа попытку разъединить союз США и Европы.

По данным СМИ, европейские чиновники опасаются, что президент США может настолько потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании между Украиной и РФ, что вообще может отказаться от этих усилий, обвинив в провале Украину и Европу.