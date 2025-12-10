CNN: в Європі бояться, що Трамп звинуватить їх та Україну в провалі його "мирних" зусиль

Європейські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп може настільки втратити терпіння через відсутність прогресу у врегулюванні між Україною і РФ, що взагалі може відмовитись від цих зусиль, звинувативши у провалі Україну і Європу.

Про це йдеться у публікації CNN, повідомляє "Європейська правда".

При цьому один неназваний американський посадовець погодився з припущеннями щодо того, що Трамп може покласти відповідальність на Європу та Україну за неможливість укласти "мирну" угоду.

"Це стає для нього (Трампа. – Ред.) все більшим політичним тягарем, як нескінченна війна", – сказав співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

При цьому на запитання, чи може він дистанціюватися від України, американський президент відповів, що це "не зовсім так".