Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії: "координуємось майже щоденно"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу спілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Зеленський розповів, що 10 грудня мав телефонну розмову зі Стуббом, і що вони з президентом Фінляндії "координуються майже в щоденному режимі".

I spoke with the President of Finland, and our coordination with @alexstubb is practically on a daily basis. I’m grateful for such serious attention to security issues and for the efforts to bring peace closer. Every day matters now, adding new elements to our joint work with the… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго", – написав президент України.

Перед цим Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня.

Нагадаємо, цього тижня Стубб висловив думку, що після дипломатичних взаємодій останніх тижнів потенційна угода для припинення російсько-української війни "ближче, ніж будь-коли за останні роки" – проте це не означає, що її вдасться досягти у найближчому майбутньому.

Також він припустив, що якби Фінляндія та Швеція не встигли стати членами НАТО у попередні роки, то зараз могли б опинитися у найгіршій геополітичній ситуації у своїй історії.