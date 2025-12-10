Укр Рус Eng

Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії: "координуємось майже щоденно"

Новини — Середа, 10 грудня 2025, 16:52 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу спілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Зеленський розповів, що 10 грудня мав телефонну розмову зі Стуббом, і що вони з президентом Фінляндії "координуються майже в щоденному режимі". 

"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго", – написав президент України. 

Перед цим Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня. 

Нагадаємо, цього тижня Стубб висловив думку, що після дипломатичних взаємодій останніх тижнів потенційна угода для припинення російсько-української війни "ближче, ніж будь-коли за останні роки" – проте це не означає, що її вдасться досягти у найближчому майбутньому. 

Також він припустив, що якби Фінляндія та Швеція не встигли стати членами НАТО у попередні роки, то зараз могли б опинитися у найгіршій геополітичній ситуації у своїй історії.

Зеленський Фінляндія
