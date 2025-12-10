Укр Рус Eng

Зеленский провел разговор с президентом Финляндии: "координируемся почти ежедневно"

Новости — Среда, 10 декабря 2025, 16:52 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду общался с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Зеленский рассказал, что 10 декабря имел телефонный разговор со Стуббом, и что они с президентом Финляндии "координируются почти в ежедневном режиме". 

"Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу для приближения мира. Каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений нашей совместной работе с Соединенными Штатами, Европой и друзьями в Группе семи. Темп очень быстрый, много хороших идей, и должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго", – написал президент Украины.

Перед этим Зеленский анонсировал новые разговоры и встречи с партнерами на этой неделе.

Напомним, на этой неделе Стубб выразил мнение, что после дипломатических взаимодействий последних недель потенциальное соглашение для прекращения российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы" – однако это не означает, что его удастся достичь в ближайшем будущем.

Также он предположил, что если бы Финляндия и Швеция не успели стать членами НАТО в предыдущие годы, то сейчас могли бы оказаться в худшей геополитической ситуации в своей истории.

