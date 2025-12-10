Зеленский провел разговор с президентом Финляндии: "координируемся почти ежедневно"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду общался с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Зеленский рассказал, что 10 декабря имел телефонный разговор со Стуббом, и что они с президентом Финляндии "координируются почти в ежедневном режиме".

I spoke with the President of Finland, and our coordination with @alexstubb is practically on a daily basis. I’m grateful for such serious attention to security issues and for the efforts to bring peace closer. Every day matters now, adding new elements to our joint work with the… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

"Благодарен за такое серьезное внимание к вопросам безопасности и работу для приближения мира. Каждый день сейчас имеет значение, добавляет обновлений нашей совместной работе с Соединенными Штатами, Европой и друзьями в Группе семи. Темп очень быстрый, много хороших идей, и должны сделать так, чтобы мир был достигнут действительно надолго", – написал президент Украины.

Перед этим Зеленский анонсировал новые разговоры и встречи с партнерами на этой неделе.

Напомним, на этой неделе Стубб выразил мнение, что после дипломатических взаимодействий последних недель потенциальное соглашение для прекращения российско-украинской войны "ближе, чем когда-либо за последние годы" – однако это не означает, что его удастся достичь в ближайшем будущем.

Также он предположил, что если бы Финляндия и Швеция не успели стать членами НАТО в предыдущие годы, то сейчас могли бы оказаться в худшей геополитической ситуации в своей истории.