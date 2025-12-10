СМИ: Тихановская переедет из Вильнюса в Варшаву

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и по крайней мере часть ее офиса планируют переехать из Вильнюса в Варшаву.

Эту информацию подтвердили белорусской службе "Радио Свобода" несколько информированных источников, пишет "Европейская правда".

Вопросы даты переезда и того, какие члены команды могут сопровождать Тихановскую в Варшаву, остаются открытыми.

"Решение о переезде принято на 100%", – сообщил один из источников "Радио Свободы".

Один из вариантов, который рассматривается, – часть офиса Тихановской продолжит работать в столице Литвы.

Советник Тихановской Денис Кучинский не дал четкого ответа на вопрос о переезде офиса.

"Мы все еще ждем окончательный план безопасности, систему безопасности, которая должна быть обеспечена для (Светланы Тихановской) в Литве. Сейчас Светлана находится под защитой Литвы, государственной службы безопасности. Только после того, как мы получим окончательное решение от Литвы, мы проанализируем предложение и решим, как действовать дальше", – прокомментировал Кучинский.

По его словам, они "хотели бы остаться и продолжать работать в Вильнюсе", но "несколько месяцев назад, когда возникла эта ситуация, мы начали рассматривать разные варианты". Он добавил, что на сегодня "нет даты переезда или любого такого плана".

7 октября этого года стало известно, что Литва снижает уровень физической охраны Тихановской, которая проживает в Вильнюсе вместе с семьей. Охрана была передана от Государственной службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции. Официальной причиной является переоценка уровня угрозы.

Глава правительства Литвы Инга Ругинене отметила, что охрана Тихановской не была отменена, а "адаптирована к современным реалиям". По ее мнению, литовские службы "делают отличную работу, ежедневно оценивая уровень угрозы и моделируя, какие меры безопасности следует принять на основе этого".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация с безопасностью Тихановской драматизируется.