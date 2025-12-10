Італія першою у світі здобула визнання національної кухні на рівні ЮНЕСКО

ЮНЕСКО у середу визнала італійську кухню обʼєктом нематеріальної культурної спадщини, що зробило Італію першою країною, чия національна кухня отримала такий статус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Оголошення про внесення італійської кухні до списку нематеріальної культурної спадщини було зроблене на засіданні Генеральної конференції ЮНЕСКО у Нью-Делі.

У цьому списку вже був присутній 21 обʼєкт італійської культури, зокрема й неаполітанська піца. Тепер же статус ЮНЕСКО поширюється на всі страви італійської кухні.

У своєму оголошенні ЮНЕСКО описала італійську кухню як "культурне та соціальне поєднання кулінарних традицій" і спосіб "піклуватися про себе та інших, висловлювати любов і відкривати для себе свої культурні корені".

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні привітала рішення ЮНЕСКО, сказавши, що для італійців "кухня – це більше, ніж просто їжа або збірка рецептів; це набагато більше: це культура, традиція, праця і багатство".

Уряд Мелоні взявся за роботу над отриманням визнання ЮНЕСКО незабаром після приходу до влади в жовтні 2022 року, офіційно подавши заявку п'ять місяців по тому.

У заявці наголошувалося на зв'язках між традиційною італійською їжею, культурою та способом життя, описуючи її як дружній соціальний ритуал, який об'єднує сім'ї та громади.

Італія вже давно намагається боротися зі світовим ринком "нібито італійських" продуктів харчування, які створюють враження, що вони виготовлені в Італії, хоча це не так.

У 2023 році Італія стала першою у Європі країною, яка заборонила використання продуктів харчування й кормів, вирощених у лабораторіях.