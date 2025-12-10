Италия первой в мире получила признание национальной кухни на уровне ЮНЕСКО

ЮНЕСКО в среду признала итальянскую кухню объектом нематериального культурного наследия, что сделало Италию первой страной, чья национальная кухня получила такой статус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Объявление о внесении итальянской кухни в список нематериального культурного наследия было сделано на заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО в Нью-Дели.

В этом списке уже присутствовал 21 объект итальянской культуры, в том числе и неаполитанская пицца. Теперь же статус ЮНЕСКО распространяется на все блюда итальянской кухни.

В своем объявлении ЮНЕСКО описала итальянскую кухню как "культурное и социальное сочетание кулинарных традиций" и способ "заботиться о себе и других, выражать любовь и открывать для себя свои культурные корни".

Премьер Италии Джорджа Мелони приветствовала решение ЮНЕСКО, сказав, что для итальянцев "кухня – это больше, чем просто еда или сборник рецептов; это гораздо больше: это культура, традиция, труд и богатство".

Правительство Мелони взялось за работу над получением признания ЮНЕСКО вскоре после прихода к власти в октябре 2022 года, официально подав заявку пять месяцев спустя.

В заявке подчеркивалась связь между традиционной итальянской едой, культурой и образом жизни, описывая ее как дружественный социальный ритуал, который объединяет семьи и общины.

Италия уже давно пытается бороться с мировым рынком "якобы итальянских" продуктов питания, которые создают впечатление, что они изготовлены в Италии, хотя это не так.

В 2023 году Италия стала первой в Европе страной, которая запретила использование продуктов питания и кормов, выращенных в лабораториях.